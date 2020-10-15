В воронежский «Факел» пришел серб-чемпион России, поигравший в бундеслиге

Неманья Пейчинович уже приехал в Воронеж. Фото: с сайта ФК "Факел"

В четверг, 15 октября, контракт с «Факелом» подписал игрок, которому по титулам нет равных в нынешнем составе воронежской команды. 32-летний сербский защитник Неманья Пейчинович – чемпион России сезона 2017-2018 годов и двукратный обладатель Кубка нашей страны – в 2014/15 и в 2016/17 гг. в составе московского «Локомотива»

Кроме того в багаже Пейчиновича выступления за такие известные в Европе клубы как сербская «Црвена звезда» из Белграда, берлинская «Герта», выступающая в бундеслиге, «Ницца», играющая в высшем дивизионе чемпионата Франции. В 2018 году Неманья выступал за китайскую команду «Чаньчунь Ятай» (ЧаньЧунь, Цзилинь). А в «Факел» перешел из клуба «Вождовац» (Белград, Сербия).

- Очень хотел вернуться в Россию, где уже играл ранее - четыре сезона провел в московском «Локомотиве». Когда поступило предложение от «Факела», с радостью принял его, - прокомментировал переход уже приехавший в Воронеж Неманья Пейчинович. - Благодарен руководству клуба за предоставленную возможность выступать за воронежскую команду. Сделаю все, чтобы «Факел» прогрессировал и двигался вверх по турнирной таблице.

Пейчинович заявил, что с радостью принял приглашение от «Факела». Фото: с сайта ФК "Факел"

Впрочем, в ближайшем выездном матче «Факела» с ивановским «Текстильщиком», который состоится 17 октября в подмосковном «Домодедово» (начало в 19.00), Пейчинович своей новой команде не поможет. Ему предстоит пройти тест на коронавирус, а потом еще дождаться его результатов.