В Воронежской области заразились коронавирусом 60 младенцев

В Воронежской области чаще всего болеют коронавирусом люди среднего возраста. Фото: Иван МАКЕЕВ

В региональном управлении Роспотребнадзора дали разбивку по заболевшим коронавирусом по возрасту и полу.

Оказалось, что в Воронежской области COVID-19 чаще всего заражаются наши земляки в возрасте от 30 до 49 лет - 7 171 случай (все данные на 13 октября). На втором месте люди от 50 до 64 лет - 6 121 заболевший. На третьем – пенсионеры от 65 лет и старше (3 331 случай).

Далее идут юноши и девушки от 18 до 29 лет – 2 345 заразившихся. Не жалеет болезнь и детей. Чаще всего заболевают мальчики и девочки от 7 до 14 лет - 737 случаев. Среди малышей от года до шести лет 415 заразившихся. Значительно реже заболевают подростки от 15 до 17 лет - 293 случая. Диагностировали коронавирус и у 60 младенцев до года.

Самый младший заболевший – двухмесячный ребенок, самый старший – 93-летний пенсионер.

Женщины заражаются COVID-19 намного чаще, чем мужчины - 12479 заболевших (61%) против 7994 (39%).