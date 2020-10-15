"Старики-разбойники" по-воронежски: два пенсионера под угрозой ножа требовали у 77-летней женщины денег

И смех, и грех. В Воронеже задержали двух престарелых разбойников, которые посреди ночи влезли в дом к 77-летней старушке требовать денег.

Инцидент произошел в мае 2020 года в Советском районе. Ночью в дом на улице Романтиков через окно вломились двое пожилых мужчин. И под угрозой ножа потребовали от хозяйки денег. Испуганная пенсионерка отдала имеющиеся у нее полторы тысячи рублей, после чего разбойники скрылись.

Нападавших вычислили: двоих местных жителей, которым 62 года и 68 лет, задержали. Один из грабителей оказался соседом потерпевшей. Он знал, что женщина проживает одна и не сможет оказать сопротивление. Задержанные признались, что напали на старушку, чтобы раздобыть денег и купить алкоголь.

Теперь «старикам-разбойникам» светит до 12 лет лишения свободы.