В Воронеж на гастроли приедет Ирина Муравьева

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в Воронеж на гастроли приедет Малый театр России. Труппа привезет комедию «Женитьба» по Гоголю в постановке Юрия Соломина. В спектакле играют звезды российского театра и кино - Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Валерий Афанасьев.

«Жениться или не жениться» – сложнейший для главного героя Подколесина вопрос, который за него пытается решить его энергичный друг Кочкарев.

Главную роль Агафьи Тихоновны, вопреки традиции делать героиню немолодой и полнотелой, Соломин отдал совсем юной Карине Саханенко. В итоге получилась невеста, страстно желающая выйти замуж повыгодней, закрыв глаза на возраст и недостатки претендентов. Людмила Полякова играет тетку невесты Арину Пантелеймоновну, а Ирина Муравьеа - матерую сваху Феклу Ивановну.

Спектакль покажут в Воронежском концертном зале 21 и 22 октября в 19.00.