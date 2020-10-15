В Воронеже гражданский муж сломал супруге ребра и челюсть и сбежал к родителям

Мерзавцу, зверски избившему женщину, грозит до восьми лет тюрьмы. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

О диком случае семейного насилия стражам порядка стало известно после того, как им позвонили врачи. К ним в больницу привезли 39-летнюю жительницу Советского района с ушибом головного мозга, переломами нескольких ребер и нижней челюсти.

Полицейские выяснили, что в тот день женщина у себя дома пила алкоголь вместе с 44-летним гражданским мужем. Некоторых горячительные напитки доводят до приятной развязности в разговоре, а в большинстве людей просыпаются темные инстинкты. Так случилось и на этот раз. Разгорелась «разборка». Сначала на словах, а потом и на кулаках. Жертвой, конечно, стала женщина. Сожитель зверски ее избил, что уже говорит о том, что вряд ли его можно назвать мужчиной. А потом это подтвердил, сбежав от неприятностей под крылышко родителей в Нижнедевицкий район.

Только вот мама с папой уже не могли ничем помочь великовозрастному любителю распустить руки. К ним явились полицейские и забрали их сына к себе. А потом отправили его в СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 44-летнему истязателю грозит до восьми лет лишения свободы.