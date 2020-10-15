В магазине в центре Воронежа мужчина нацепил на себя вместо маски бюстгальтер

Лифчик - крайне сомнительное средство профилактики. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Очередной клоунский пассаж запечатлели на фото, размещенном в паблике «Мой и твой Воронеж». Автор поста утверждает, что мужчина с бюстгальтером на лице вместо маски попал в объектив фотокамеры в магазине в центре Воронежа. В комментариях одни полагают, что это шутка, и молодой человек просто проиграл в споре, и вынужден был выполнить дикое пожелание выигравшего. Другие высказывают сомнение в его адекватности.

Между тем проблема вполне серьезная. И состоит она в том, что к соблюдению масочного режима многие воронежцы относятся так вот – шутейно. А бывают те, кто еще и скандал устраивает. Яркий пример – случай в маршрутке № 20, когда пассажир не просто не надел маску в ответ на просьбу водителя, а набросился на шофера и порвал ему одежду.

А статистика красноречива. За минувшие сутки зафиксирован очередной антирекорд в Воронежской области – коронавирусом заразились 217 человек. Федеральный оперштаб также сообщил о том, что пять больных COVID-19 умерли.