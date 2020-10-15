Житель Воронежа перевел 555 тыс аферисту, надеясь защитить деньги в банке

За 14 октября мошенники обманули 14 жителей Воронежской области на сумму более 1,3 млн рублей. В большинстве случаев потерпевшие лишились сбережений, поверив обещаниям лже-сотрудников банков.

51-летний житель Железнодорожного района потерял так около 555 тысяч рублей.

Мужчине позвонил «сотрудник службы безопасности банка», сообщил, что с его деньгами происходят подозрительные манипуляции. И предложил защитить сбережения путем замены лицевого счета. А для осуществления финансовой операции мошенник рекомендовал закрыть имеющиеся вклады, снять деньги и перевести их на якобы специально созданную страховую банковскую ячейку. Испугавшийся мужчина выполнил рекомендации афериста, через банкомат перевел сбережения на указанный расчетный счет. После чего сотрудник банка растворился. Вместе с деньгами.

Будьте бдительны, не сообщайте личные данные незнакомцам, в том числе представляющимся сотрудниками финансовых учреждений, не переводите средства по неизвестным реквизитам. На звонки «сотрудников отдела безопасности банка» отвечайте: зайду в отделение и все уточню.