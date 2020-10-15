Воронежская школьница победила в международной математической Олимпиаде

Елизавета Гончарова беслпатно отдохнет в "Артеке" благодаря собственному уму. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Воронежская восьмиклассница, ученица лицея № 1 Елизавета Гончарова победила на олимпиаде «Математический бриз».

В 2020 году олимпиаду проводили в дистанционном формате. Причем в два этапа: сначала был отборочный, потом финальный. Участвовать в ней могли школьники восьмых-десятых классов из России, а также из зарубежных стран при условии, что дети знают русский язык.

Отборочный этап прошел 26 сентября. В нем соревновались 647 школьников из 52 регионов России, а также из Индии, Украины, Армении, Казахстана и Таджикистана. Но больше всего участников было из Москвы, Московской области, Чувашии, Крыма и Челябинской области.

Во второй тур вышли 127 юных математиков. Десять из них стали победителями и обладателями главного приза – путевки в детский лагерь «Артек». Среди них и Елизавета Гончарова. Одаренная девочка из лицея № 1 получила возможность отдохнуть в «Артеке» в 2021 году.