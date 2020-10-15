В Воронеже открыли еще два отделения для лечения пациентов с ковидом в БСМП №1

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Больница скорой медицинской помощи №1 развернула еще два отделения для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, - COVID-5 и COVID-6.

- Работы по перепланировке и подготовке помещений еще продолжаются, но медицинский персонал приступил к работе, как только были обеспечены все необходимые санитарно-эпидемиологические требования, - сообщили в БСМП №1.

Напомним, ежедневный прирост заболевших коронавирусом в Воронеже и области идет угрожающими темпами. За последние сутки ковид диагностировали у 217 человек. С начала пандемии новый вирус выявили почти у 21 тысячи жителей региона.

С начала октября до 20 ноября в регионе планируют развернуть дополнительно 885 ковидных коек, делается это поэтапно.