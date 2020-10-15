За сутки коронавирусом в Воронежской области заболели еще 217 человек

15 октября федеральный оперштаб озвучил свежую статистику по коронавирусу. За сутки болезнь диагностировали еще у 217 жителей Воронежской области. Это самый большой прирост заразившихся за последние четыре месяца. С начала пандемии ковид выявили почти у 21 тысячи жителей региона.

За сутки 220 пациентов выписали.

Федеральный оперштаб сообщил еще о пяти подтвержденных в нашем регионе летальных случаях от осложнений ковида.

Не забывайте носить маски в общественных местах! Они значительно снижают риск заражения. Даже если вы не чувствуете недомогания, вы можете быть переносчиком коронавируса и заразить окружающих, у которых менее сильный иммунитет.