В Воронеже задержали парней, снимавших аккумуляторы с отечественных машин

В Воронеже задержали серийных автоворов.

Двое парней, 22 и 24 лет, по ночам проникали в салоны отечественных авто, припаркованных во дворах многоквартирных домов Левобережного и Железнодорожного районов, и похищали аккумуляторы. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 20 тысяч рублей.

Оперативники по записям камер видеонаблюдения установили автомобиль ВАЗ-2106, на котором предположительно передвигались подозреваемые. Их задержали в Левобережном районе. В полиции они признались, что сдавали похищенное в пункты приема металла и ломбарды.

- В настоящее время установлена причастность подозреваемых к совершению пяти краж. Им грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.