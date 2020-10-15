Под Воронежем мотоциклист врезался в фуру с цистерной: двое в больнице

За 14 октября сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 135 ДТП, в авариях пострадали пять человек.

Около 17.00 в Калачеевском районе мотоцикл «Омакс» врезался в бок двигавшегося во встречном направлении «Мерседеса» с полуприцепом-цистерной и перевернулся

43-летний мотоциклист и его 19-летняя пассажирка получили травмы, их доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают причины аварии.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".