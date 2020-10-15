Седьмой фестиваль "Шарлотки" стартует в Воронеже 19 октября

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Седьмой фестиваль "Шарлотки" состоится в формате интернет-акции. В этом году благотворительный кулинарный праздник Шарлотфест продлится с 19 октября по 1 ноября.

По традиции участники готовят вкусный пирог. Встречаются в кругу семьи, друзей, одноклассников, коллег на воскресном завтраке или на перерыве в офисе, пьют чай с пирогом, собирают средства на помощь онкобольным детям (пожертвование можно сделать на сайте фонда «ДоброСвет»), делают фотографии. Снимки потом примут участие в розыгрыше сувениров. Для этого нужно поделиться фотографией с хэштегом #шарлотфест2020 в одной из соцсетей, результаты подведут 30 октября в 19.00.