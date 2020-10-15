Шестой фестиваль «Маршак» из-за коронавируса пройдет онлайн

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ожидаемо, шестой детский театральный фестиваль «Маршак» пройдет онлайн. Провести форум в привычном формате не позволила ситуация с коронавирусом. «Маршакфест» запланирован с 23 по 31 октября.

- Фестиваль сохранит насыщенную программу, несмотря на сложности, но мы рады, что благодаря смене формата фестивальные спектакли «сыграют» сразу во всех городах России. В этом году мы, как и раньше, выбрали лучшие спектакли для детей, качественные, те, что говорят с детьми на важные темы и заставляют задуматься. Важной частью станут спектакли в жанре Young Adult, которые будут интересны как юным ребятам, так и взрослым, - отметила куратор программы фестиваля Варвара Коровина.

В программу вошли 14 спектаклей из восьми театров Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ростова-на-Дону и Новосибирска - постановки разных форматов и жанров: классические спектакли по детским сказкам, театр кукол, музыкальные представления, инклюзивные постановки.

В частности, театр музыки и поэзии Елены Камбуровой представит спектакль «Солнце на

веревочке», Московский детский театр теней покажет постановку «Ваня Датский», трогательную притчу о блудном сыне, сбежавшем из дома в море навстречу приключениям, Ростовский академический молодежный театр - классическую «Золушку», а «Театриум на Серпуховке» - музыкальный спектакль «Волшебная мельница Сампо», в основу которого лег карело-финский эпос «Калевала». Цирк хулиганов из Санкт-Петербурга «Упсала-Цирк», представит инклюзивный спектакль «Сны Пиросмани», созданный по мотивам картин известного грузинского художника.

Посмотреть записи спектаклей можно будет бесплатно на сайте фестиваля и в группах фестиваля в соцсетях.

В программе «Маршакфеста» запланирована и образовательная часть - мастер-класс руководителя театра-студии «Круг II» Андрея Афонина о том, как работать над инклюзивными спектаклями, а также лекция Натальи Лучкиной «Как говорить на сложные темы в театре?».