В воронежском дворе двое мужчин устроили перестрелку

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Вечером среды, 14 октября, в воронежском переулке Ольховом у дома №9Б завязалась драка между двумя мужчинами. А потом раздались выстрелы, сообщили очевидцы. В полиции уточнили, что вызов на 02 поступил около 19 часов.

- Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые начали проверку, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Пострадавших нет.

Кстати, участники конфликта к прибытию полиции разбежались, оставив на месте ЧП лишь гильзы. На вид – от травматического оружия.