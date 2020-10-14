Воронежский «Факел» подаст жалобу на судейство в матче с «Аланией» из Владикавказа

Максим Григорьев явно был первым на мяче, и судья не мог этого не заметить, так как был рядом. Фото: кадр с видео

«Факел» подаст жалобу на судейство москвича Сергея Чебана в игре с владикавказской «Аланией».

Главная претензия - по удалению на 64 минуте Максима Григорьева. Игроку «Факела» была показана прямая красная карточка за вполне игровой эпизод. Максим явно играл в мяч (смотрите видеоотчет о матче, размещенный внизу, начиная с 4.10). Может, шел в подкат несколько резко. Но эпизод тянул максимум на «горчичник». Да и то с натяжкой. Между тем ни за что ни про что команда может лишиться одного из ключевых игроков на три матча. Жалобу подали в надежде, что КДК согласится с тем, что в этом эпизоде Максиму можно было разве что показать желтую карточку, но никак не удалять с поля. И отменит автоматическую дисквалификацию Григорьева.

Напомним, в конце матча неожиданно полностью погас свет. И полчаса трибуны Центрального стадиона профсоюзов освещались только мобильными телефонами болельщиков. Игра потом все же возобновилась и закончилась нулевой ничьей. «Факел» остался в зоне вылета на 19 месте с 13 очками в активе.