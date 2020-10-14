Жительницу Воронежа, бросившую шесть лет назад своего ребенка на бабушку, нашли в СИЗО

История 26-летней жительницы Воронежа Анастасии Вербицкой, шесть лет назад подкинувшей годовалого сына Сашу бабушке и исчезнувшей в неизвестном направлении, получила скорое и неожиданное продолжение.

Как рассказала нам соседка семьи, ранее объявившая поиски горе-мамаши в интернете, вскоре после публикации выяснилось, что бабушка семилетнего Саши при жизни позаботилась о его дальнейшей судьбе и оформила опекунство на родственников. Поэтому теперь, после ее смерти, детский дом Саше не грозит. Сейчас ребенок проходит обследование в больнице и после отправится в семью опекунов.

- Появилась ясность и в отношении Насти, - рассказала «Комсомолке» Есения. – Пришла информация, что она находится сейчас в СИЗО. И, вероятно, надолго…

Напомним, ранее мы писали о том, что в Воронеже объявили в розыск мать шестилетнего ребенка, который после смерти бабушки, которая о нем заботилась, остался совсем один.