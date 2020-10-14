В Воронеже появится пилотная «выделенка» для общественного транспорта

фото с сайта мэрии Воронежа

Мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал о планах муниципалитета о создании пилотной выделенной полосы для общественного транспорта на улице Остужева и Северном мосту.

Глава города напомнил, что сейчас продолжается реформирование системы общественного транспорта, основой которого является обновление подвижного состава. В частности, город на условиях льготного лизинга в ближайшее время закупит 120 автобусов большой вместимости для муниципальной транспортной компании «Воронежпассажиртранс». Однако увеличение подвижного состава потребует создания условий для эффективной работы общественного транспорта, чтобы он стал быстрым и мог конкурировать с личными автомобилями. Эту задачу и помогут решить выделенные полосы для автобусов и троллейбусов.

– Первые пилотные полосы появятся уже в этом году – на улице Остужева и Северном мосту. Но выделенная полоса – это не просто разметка и знаки. Самое главное – это ее администрирование, чтобы водители машин не нарушали правила, иначе полоса не будет работать. Для этого необходимо будет смонтировать большое количество комплексов видеофиксации, это достаточно дорогое оборудование. Поэтому мы сейчас ищем возможности, чтобы в итоге комплексно выполнить работы и создать выполняющую свою функцию «выделенку», – заявил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

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