Водителя «Инфинити», устроившего смертельное ДТП на набережной Воронежа, отправили под домашний арест

В среду, 14 октября, по ходатайству следователей отдела по расследованию ДТП ГУ МВД России по Воронежской области Центральный районный суд Воронежа избрал для 23-летнего водителя «Инфинити FX 35» меру пресечения в виде домашнего ареста. Напомним, молодого человека подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекших аварию, в результате которой погиб 47-летний житель Бобровского района.

Ранее в отношении водителя иномарки возбудили уголовное дело. По версии следствия, 9 октября 2020 года примерно в 23.20 на улице Софьи Перовской 23-летний, двигаясь со стороны улицы Бехтерева в направлении улицы Б.Стрелецкая, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Фольксфаген Пассат», под управлением 22-летнего местного жителя. После чего по инерции автомобиль «Инфинити» ударил автомобиль «Тойота Виш», под управлением 35-летнего местного жителя, двигавшегося также во встречном направлении.

В реультате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля «Тойота Виш», 47-летний житель Бобровского района, скончался на месте. В больницу попали водители «Тайоты» и «Инфинити», а также 20-летняя жительница Воронежа, пассажир второй иномарки.