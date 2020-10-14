«Квадра» готова к подаче тепла в жилые дома и социальные объекты Воронежа

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Воронежский филиал «Квадры» готов подать тепло в жилые дома и социальные объекты города. В соответствии с постановлением мэрии отопительный сезон в Воронеже стартует в этом году раньше - с 15 октября. Отметим, что доля компании на рынке тепловой энергии в нашем городе составляет порядка 92%.

- В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, ремонтная кампания стартовала на месяц позже. Несмотря на это, мы своевременно подготовили тепловые сети и оборудование теплоисточников к отопительному сезону, - отметил управляющий директор филиала ПАО «Квадра» «Воронежская генерация» Виктор Назаров.

К зиме энергетики подготовили оборудование двух ТЭЦ и 130 котельных, а также 231 центральный тепловой пункт и 5 повысительно-насосных станций.

Этим летом в Воронеже заменили более 32 км тепловых сетей. Из них свыше 20 км сетей, принятых в концессию. Напомним, 1 февраля компания приняла в концессию на 15 лет МКП «Воронежтеплосеть». 1 марта началась реализация концессионного соглашения. Объем инвестиций за весь период составит – 3,6 млрд рублей.

В этом году ПАО «Квадра» уже направила на обновление объектов теплоэнергетического комплекса Воронежа более 960 млн рублей, в том числе 312 млн - в рамках концессионного соглашения.

С 15 октября подключать потребителей к системе теплоснабжения будут поэтапно. Это необходимо, чтобы не допустить сбоев в работе оборудования. Оперативность появления тепла в домах зависит как от действий энергетиков, так и от жилищных компаний, которые производят подключение и наладку внутридомовых коммуникаций.