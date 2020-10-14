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Общество

В Воронеже без вести пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи

Мужчину ищут уже три дня
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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фото предоставлено поисковым отрядом "Лиза Алерт Воронеж"

фото предоставлено поисковым отрядом "Лиза Алерт Воронеж"

Поисковики из воронежского отряда «Лиза Алерт» распространили информацию об Игоре Владимировиче Кашине, пропавшем в Воронеже 11 октября 2020 года. Мужчине 66 лет и он нуждается в медицинской помощи. Поисковики сообщают, что раньше Игорь Владимирович никогда не пропадал.

Приметы пропавшего: рост 158 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза карие.

Если вы заметите человека, подходящего под это описание, сообщите, пожалуйста, по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.