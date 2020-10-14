Полчища божьих коровок заметили в Воронеже

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В октябре воронежцы обратили внимание на огромное количество божьих коровок, причем не только в лесах и парках, но и в городе. Теплыми солнечными днями насекомые буквально облепляют стены домов и сетки на окнах. Горожане признаются, что открыть окна не могут: коровки тут же устремляются внутрь помещений. А собрать и выдворить непрошенных гостей в таком количестве не так-то просто.

Что произошло, почему в этом году столько насекомых? Как рассказали энтомологи, размножению божьих коровок способствовала необычно теплая осень: на растениях много пищи для хищных насекомых, а питаются коровки тлей. Кроме того теплая погода способствует активности животных. А, поскольку божьи коровки при опасности выделяют ядовитое вещество и окрашены в отпугивающий красный цвет, то естественных врагов у них немного.

Кроме того, в эти дни насекомые активно ищут места для зимовки. Именно по этой причине они и пытаются залезть в щели в стенах домов и окнах.