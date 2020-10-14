Воронежцы пожаловались, что с праздниками и выходными их поздравляют отключениями воды

Жителям восьмого и девятого этажей дома № 8Б на проспекте Труда не позавидуешь. Фото: предоставлено Олегом Вельможиным.

В доме № 8Б на проспекте Труда возникли проблемы с подачей воды на восьмой и девятый этаж. Для устранения проблемы в подвале установили насос. Но как говорят жильцы, он имеет обыкновение отключаться. Причем, как правило, в праздничные и выходные дни – в частности, 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября и 10 октября. Звонки в управляющую компанию, по словам местных жителей, результатов не дали, отвечали, что выходной. А дверь в подвал всякий раз была закрыта на замок.

В управляющей компании «РЭП-101» ситуацию прокомментировали так:

- Отключение насоса носит не систематический характер. За последние два месяца перебои в его работе происходили по вине низкого давления воды в городской системе водоснабжения. В этой ситуации насос спасал только жильцов с 1 по 7 этажи, но не мог вытянуть воду из уличного трубопровода выше.

Отметим, что при получении заявок от жителей на отсутствие холодной воды в выходные дни, аварийная служба управляющей компании выезжает на место в течение 30 минут. К сожалению, в указанных ситуациях, специалисты могли лишь зафиксировать недостаточное давление на вводе в дом. Данные об этом были переданы поставщику ресурса для принятия мер.