В Воронеже оштрафовали директора «Единого оператора городских пассажирских перевозок»

МБУ «Единый оператор городских пассажирских перевозок» нарушил порядок рассмотрения обращений граждан. В учреждение регулярно поступали обращения от горожан с вопросами об изменениях регулярных маршрутов пассажирского транспорта.

Но как отметили в прокуратуре Воронежа, данные вопросы не в компетенции «оператора». Обращения нужно было передавать в управление транспорта мэрии Воронеж. Но они туда не направлялись.

- Тем самым не обеспечивалось объективное и всестороннее рассмотрение обращений граждан, - уверены в прокуратуре. Было возбуждено 3 дела об административных правонарушениях (ст. 5.59 КоАП РФ) в отношении директора учреждения. Чиновника в итоге оштрафовали на 15 тысяч рублей.

– Деятельность надзорных органов позволяет выявить и оперативно устранить имеющиеся недостатки. Благодаря контролю со стороны прокуратуры МБУ «ЕОГПП» были оперативно приняты меры по оптимизации работы и недопущению подобных нарушений в дальнейшем, – прокомментировали в пресс-службе мэрии.