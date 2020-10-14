Воронежец украл и заложил в ломбард велосипед

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Из подъезда многоэтажного дома на Бульваре Победы пропал велосипед, принадлежащий 59-летнему жильцу. Мужчина обратился с заявлением в полицию. Причиненный ущерб он оценил в 8 тысяч рублей.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность похитителя. Им оказался 39-летний вор-рецидивист. Его задержали, но к этому моменту мужчина уже успел заложить украденный велосипед в ломбард, а деньги – потратить.

- В ходе проведения обыска, полицейские изъяли залоговый билет. В настоящее время устанавливается местонахождение похищенного имущества, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

А другим веловладельцам в полиции напомнили о необходимости защиты своего транспорта от кражи:

- не оставляйте велосипеды в подъездах многоквартирных домов. Как правило, кражи из подъездов являются самыми распространенными;

- не оставляйте велосипед без присмотра в местах массового скопления граждан;

- для парковки велосипеда выбирайте охраняемые стоянки и специально-отведенные места;

- обязательно фиксируйте велосипед замком. При этом необходимо использовать прочные велосипедные замки, которые невозможно повредить.

Наличие фотографии транспортного средства окажет помощь в розыске, если транспортное средство похитят.