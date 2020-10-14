В Воронеже начались масочные бунты

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В Воронеже не только обостряется эпидемиологическая обстановка в связи с ростом количества заболевших коронавирусом. Обостряются и взаимоотношения между горожанами. Масочный режим развел по разные стороны баррикад посетителей магазинов и пассажиров общественного транспорта с администрацией торговых точек и водителями. Некоторые горожане не желают надевать средства индивидуальной защиты ни под какими предлогами. И в ответ на законные требования сотрудников магазинов или водителей общественного транспорта устраивают настоящие «масочные бунты». Об одном из таких рассказал пассажир 20-го мартшрута:

- Заходит мужчина без маски. Водитель просит надеть маску. Мужчина посылает водителя. Водитель говорит, что есть приказ, и он никуда не поедет, пока мужчина не наденет маску. Мужчина отказывается, остальные сидят ждут. Кто-то заступается за водителя, другие заступаются за мужика. Водитель уже просто впрямую говорит, что из-за таких, как ты, останусь без зарплаты я, потому что штрафы. На ручник поставил автобус и ни с места.

Дошло до того, что пассажир набросился на водителя и порвал ему одежду. На место инцидента вызвали полицию. Пока ждали развязки конфликта, маршрутка собрала на дороге целую пробку, мешая другим участникам движения.

Очевидец этого конфликта задается вопросом:

- Люди, если бы вы были на месте водителя или ваш муж, сват, брат, вы бы как себя вели? Так же нагло? Не забывайте, что тут просто работают люди, которых наказывают рублем. Оставайтесь людьми!

Кстати, аналогичную картину часто приходится наблюдать и в магазинах. Там упрямых покупателей без масок просто не обслуживают на кассе.

Напомним, с прошлой недели в Воронеже возобновили рейды по соблюдению масочного режима.