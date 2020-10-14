Дочь учительницы пожаловалась на ситуацию с коронавирусом в школе под Воронежем

Жительница Воронежской области Валерия на своей странице в Instagram пожаловалась на ситуацию с коронавирусом в МБОУ «Хохольская СОШ», где работает ее мама.

- На данный момент в их школе 2 официально подтвержденных случая заражения COVID-19, 11 учителей находится на больничном, 2 случая подтвержденной пневмонии, половина из 11 заболевших учителей имеют признаки COVID-19. Абсолютное бездействие со стороны администрации школы, целенаправленно подвергают опасности детей, учителей! Статистика о зараженных никуда не передается, школу не закрывают на карантин, обучение не переводят на дистанционный формат, не делается ничего для того, чтобы обезопасить тех, кто здоров! Это очень страшно, но мы являемся заложниками этой пандемии, мы, наши родители и близкие не нужны никому, - пишет Валерия.

В пресс-службе регионального департамент образования «КП-Воронеж» сообщили, что в МБОУ «Хохольская СОШ» сейчас закрыт на карантин один из классов из-за COVID-19. Решение о необходимости перевода того или иного класса или целой школы на дистанционное обучение принимает Роспотребнадзор.

- Ежедневно мы проводим мониторинг, сколько учеников отсутствуют в той или иной школе и по какой причине. То же самое касается и педагогов. Мы отслеживаем ситуацию по всей области. Мониторинг передаем в Роспотребнадзор, - подчеркнули в департаменте.

Впрочем, девушка рассказывает и о другой проблеме:

- Моя мама по постановлению Роспотребнадзор была на самоизоляции по контакту, в прошлую среду у нее взяли анализ на наличие респираторного вируса COVID-19, результата до сих пор нет, но больничный лист ей закрыли сегодня в Хохольской ЦРБ, без результатов анализа. На ее вопрос, как она может работать с детьми и находиться среди коллег, ей сказали: «вопросы не к нам», - рассказывает Валерия.

Ранее мы сообщали, что в Воронежской области число пациентов с диагнозом COVID-19, подтвержденным методом ПЦР+, достигло 20 689. А число летальных случаев выросло до 253.

В то же время из 4403 коек для больных коронавирусом в регионе свободными остались только 262 (то есть всего 6%).