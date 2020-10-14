В Воронежской области завершилась 17-я Вахта Памяти «Малый Сатурн»

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В течение шести дней, с 5 по 10 октября 2020 года, в Верхнемамонском районе Воронежской области проходила 17-я Вахта Памяти – «Малый Сатурн». Ее целью было обследование переднего края полосы наступления воинов РККА при проведении войсковой операции «Малый Сатурн» 16 декабря 1942 года.

В операции участвовали поисковики из ВРОО ИППО «Дон» - отряд «Память», Воронежа, Богучарского, Россошанского, Верхнемамонского и Кантемировского районов области.

В ходе работ поисковики обнаружили несколько воинских захоронений с останками девяти воинов Красной Армии и одного военнослужащего итальянской армии.

Как сообщили в поисковом объединении «Дон», опознать пока удалось только одного погибшего - Абдулу Газизулина, при нем нашли именную ложку. Начаты поиски родственников. К сожалению, больше подписных вещей и медальонов в воинском захоронении не обнаружено.

СПРАВКА:

Наступление РККА в операции «Малый Сатурн» началось 16 декабря. В 8 часов на противника обрушился сильный артиллерийский огонь. Однако полуторачасовая артиллерийская подготовка проходила в густом тумане, стрельба велась по площадям. А авиация не могла сразу принять участие в разрушении вражеской обороны, самолеты до середины дня в воздух подниматься не могли. В результате неприятельская огневая система не была полностью разгромна в ходе подготовительного этапа. В 9 час. 30 мин. наши войска пошли в атаку.

Войска 6-й армии Харитонова и 1-й гвардейской армии Кузнецова форсировали Дон по льду и наведенным переправам, а также наступали с Осетровского плацдарма. Красная Армия на широком фронте вышла к позициям противника. В ходе трехчасового ожесточенного боя стрелки 6-й армии ворвались в Новую Калитву и Дерезовку, вклинившись на глубину 2—3 км в оборону противника. Стрелковые соединения 1-й гвардейской армии к середине дня продвинулись на её флангах на 1,5—2 км. Командующие фронтами ввели в сражение три танковых корпуса: 25-й, 18-й и 17-й. Во второй половине дня туман рассеялся, и советская авиация стала наносить удары по боевым порядкам и аэродромам противника. В итоге к концу первого дня успехи были небольшими, советские войска продвинулись в полосе наступления 6-й армии на 4—5 км, а на направлении главного удара 1-й гвардейской армии — всего на 2—3 км. 3-я гвардейская армия в этот день успеха вообще не добилась.