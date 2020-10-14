В Воронеже едва не взорвался цех по изготовлению мягкой мебели

Вечером вторника, 13 октября, в Воронеже возник пожар в здании мебельной мастерской, который грозил горожанам большой бедой. Дело в том, что в этом помещении, расположенном на улице Антокольского в Советском районе, хранились семь баллонов с горючими веществами – пропаном, кислородом, ацетиленом и два – с маслом.

Благодаря оперативным и грамотным действиям спасателей, угрозу взрыва удалось ликвидировать: пожарные успели вынести баллоны из помещения. Сам пожар ликвидировали в течение трех часов с момента поступления сообщения о возгорании.

На тушении были задействованы 52 спасателя и 13 единиц пожарной техники. Причины пожара выясняют эксперты.