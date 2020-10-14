В Воронеже нашли мошенника, запугивавшего пенсионеров сообщениями о ДТП с их родственниками

В сентябре и октябре двое пенсионеров из Воронежа попались на стандартную мошенническую схему. Телефонный звонок: полицейский рассказывает, что их близкий родственник совершил ДТП, пострадали люди. Далее следовал вопрос, хотят ли они спасти от тюрьмы родного человека. Что тут ответить?

В итоге к пенсионерам приезжал курьер, забирал деньги и отправлялся в неизведанном направлении. Общий ущерб составил 90 тысяч рублей.

Однако в этот раз оперативникам удалось поймать мошенника! Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 44-летний местный житель.

В отделе полиции он признался, что набирал телефонные номера наугад и, услышав голос пожилого собеседника, начинал говорить по «сценарию». Во время беседы он выяснял адреса своих жертв, после чего лично приходил за деньгами.

- Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан и находится в изоляторе, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.