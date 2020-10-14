В Воронежской области заняты 94 процента коек для больных коронавирусом

Коек все меньше, больных все больше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из 4403 коек для больных коронавирусом свободными остались только 262 (то есть всего 6%). Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Кроме того, в департаменте сообщили, что полностью заняты места для зараженных COVID-19 в областной офтальмологической больнице, городских больницах № 5 и 16. Такая же ситуация в Бобровской, Бутурлиновской, Лискинской, Новоусманской, Ольховатской, Острогожской, Поворинской, Рамонской, Семилукской и Таловской районных больницах.

13 октября развернуто еще 50 коек для пациентов с COVID-19. Они размещены в областном психоневрологическом диспансере. В ближайшие дни новые койки разворачивать не планируют.

Напомним, всего за неделю с 5 по 11 октября от главного осложнения COVID-19 – пневмонии умерли 99 жителей Воронежской области.