Все многоэтажки и соцобъекты Воронежа готовы к пуску тепла

Фото управы Ленинского района

К среде, 14 октября, все управы всех шести районов Воронежа отчитались о стопроцентной готовности к пуску тепла в многоквартирные дома. Как рассказали чиновники, в ходе подготовительных работ выявился ряд проблем, большинство из которых связано с высокой степенью изношенности внутридомовых сетей. Ликвидация аварий требовала увеличения объемов работ. Однако, несмотря на возникающие проблемы, все работы были проведены в плановом порядке в соответствии с установленными сроками, отметили в управах.

Напомним, отопительный в Воронеже сезон стартует 15 октября. Такое решение принял мэр в связи с грядущим в ближайшие выходные резким похолоданием и ростом заболеваемости коронавирусом.

В мэрии уточняют, что запуск котельных и отопления будет постепенным, по мере «разогрева» оборудования.