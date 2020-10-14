Антирекорд по смертям от коронавируса 14 октября: в Воронежской области еще 14 пациентов скончались от COVID-19

К сожалению, число летальных случаев выросло до 253 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области число пациентов с диагнозом COVID-19, подтвержденным методом ПЦР+, достигло 20 689. То есть за последние сутки заражение подтвердили еще у 216 человек. Такую информацию 14 октября предоставили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

За последние 24 час выздоровели 20 822 человек (с ПЦР+ 18 062). То есть за сутки 279 пациентов. Но вот новых случаев с выздоровлением тех, у кого диагноз подтвердил методом ПЦР+, нет.

К сожалению, число летальных случаев выросло до 253. Это значит, что за последние сутки не удалось спасти 14 пациентов с коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что семьи трех воронежских медиков, скончавшихся от коронавируса, получили страховые выплаты в размере 2,75 млн рублей.