До 7 лет тюрьмы грозит водителю «Ауди», который сбил семью на пешеходном переходе в Воронеже

Сам водитель сбежал. Но его нашли Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Коминтерновский районный суд Воронежа направлено дело водителя «Ауди А8», который 13 июня сбил семью на пешеходном переходе и сбежал. 43-летнему мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Его обвиняют в нарушении ПДД, «повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» (п. «б» части 2 статьи 264 УК РФ).

Водитель допустил наезд на 33-летнего мужчину и 32-летнеюю женщину. Пострадавшие шли на разрешающий сигнал светофора. С родителями был ребенок, который чудом не пострадал.

Очевидцы сообщали, что в иномарке стрелка спидометра остановилась на цифре 100 км/ч, а под передним сидением валялась пивная бутылка.

Сам водитель сбежал. Но его нашли для начала оштрафовали.

Семейная пара, проходила лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии и в травматологическом отделении. Позже сообщалось, что их состояние - удовлетворительное.

- По результатам судебно-медицинской экспертизы пострадавшим в аварии был причинен тяжкий вред здоровью. Следователи установили многочисленных свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения, а также автомобильных регистраторов, которые зафиксировали аварию с трех ракурсов. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и пояснил, что скрылся с места ДТП, чтобы избежать конфликта с очевидцами, которые угрожали ему физической расправой, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.