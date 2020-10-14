Воронежский скалолаз стал чемпионом России

Арсений Богомолов - на верхней ступеньке пьедестала чемпионата России! Фото: Леонид Жуков.

На скалодроме спорткомплекса «Гран-при» (бывшая «Энергия») чемпионом России стал воронежский спортсмен Арсений Богомолов Он прервал четырехлетнюю гегемонию тюменца Александра Шикова, сорвавшегося на самом верху дистанции еще в 1/8 финала. Тем временем на параллельной дорожке Арсений победил, показав весьма приличное время - 5,970.

В четвертьфинале соперником Богомолова стал другой сибиряк Петр Земляков (Тюменская область). Соперник допустил ошибку (13,404), а Арсений прошел дистанцию медленнее, чем на предыдущей стадии, но стабильно, – 6,043.

В полуфинале Богомолову противостоял еще один тюменец Сергей Рукин. Арсений обогнал и его – 5,857 против 5,915.

Последней надеждой тюменцев на продолжение победной серии в чемпионатах был Александр Шилов. В финале он показал свой стабильный результат для этого дня на уровне 6,3 секунды. Но Арсений Богомолов ускорился до 5,800 и завоевал золото! Это его первый успех на чемпионатах России и вторая взрослая медаль на российских стартах. До этого Арсений побеждал на Кубке России в 2015 году. Шилов оказался на пьедестале ЧР во второй раз. В 2015 году он был третьим.

В бронзовом забеге Сергей Рукин оказался быстрее Артема Хабибуллина (Башкортостан) – 5,935 против 6,140. Это его дебютный подиум на чемпионатах страны.

В соревнованиях девушек на скорость лучшей стала Елизавета Иванова из Свердловской области. Второе место у Ксении Петровой из Пермского края. Третье – у Анны Цыгановой из Красноярского края. Но эта «бронза» стоит «золота». Анна вернулась в большой спорт после перелома позвоночника. И после трех стартов у нее уже две медали!