Сертификаты Сбера для лучших учителей Воронежской области

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Список обнародован в начале октября 2020 года. Итоги конкурсного отбора утверждены приказом Министерства просвещения России.

Призами для победителей стали сертификаты с доступом к образовательному контенту СберУниверситета и к виртуальной Библиотеке Сбера, где собрана уникальная коллекция новейшей бизнес-литературы ведущих авторов мира по актуальным темам для непрерывного обучения. Отобранные книги объединены идеей помочь настроить себя на самосовершенствование и раскрыть внутренний потенциал.

Заместитель председателя Центрально-Черноземного банка - управляющий Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Денис Скребец:

«Быть учителем – это не просто работа, это призвание. Мы, команда Сбера, гордимся тем, что 14 учителей Воронежской области оказались в числе лучших, в числе «Золотой тысячи». В наших силах осуществлять поддержу как педагогов, так и всей образовательной системы в целом. Это большая часть нашей корпоративной социальной ответственности».

В числе победителей Светлана Алексеева, учитель математики МБОУ СОШ с УИОП № 38 имени Е. А. Болховитинова, Елена Бабушкина, учитель информатики и ИКТ МБОУ Аннинская СОШ № 1, Елена Беловолова, учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей № 15», Тамара Гурова, учитель начальных классов МБОУ Бутурлиновская СОШ, Татьяна Дмитриева, учитель биологии МБОУ СОШ №2, Лариса Евстратова, учитель химии МБОУ Бобровская СОШ №2, Наталья Заводских, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ «Аннинский Лицей», Людмила Копалиани, учитель математики МБОУ «СОШ № 25 с УИОП имени Героя Советского Союза Б. И. Рябцева» г. Россошь, Светлана Кострова, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ «Аннинский Лицей», Татьяна Марчукова, учитель информатики МБОУ «Лицей №1», Алла Савченко, учитель английского и немецкого языков МБОУ «Лицей № 11» г. Россошь, Татьяна Сальникова, учитель химии, биологии МБОУ Ермоловская СОШ, Андрей Селиванов, учитель ОБЖ и физической культуры МБОУ Бобровская СОШ №1, Татьяна Юрьева, учитель английского языка МБОУ Бобровская СОШ №2.

Решение о включении в «Золотую тысячу» принимается ежегодно в канун Дня учителя по результатам конкурса, проводимого среди учителей, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Конкурс проводился в соответствии с Указом Президента №679 от 28 ноября 2018 года. В нем принимают участие учителя, педагогический стаж которых не менее трех лет. В 2020 году за победу в конкурсе боролись педагоги всех 85 регионов страны.