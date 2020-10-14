Устроившему смертельное ДТП в Воронеже водителю «Инфинити» грозит тюремный срок

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

После ДТП, в котором водитель «Инфинити» протаранил два автомобиля, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Молодому водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали об аварии, произошедшей 9 октября примерно в 23.00 по улице Софьи Перовской. 23-летний воронежец мчал на автомобиле «Инфинити», выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Фольксфаген Пассат»и «Тойота Виш».

- В результате ДТП пассажир автомобиля «Тойота», 47-летний житель Бобровского района, скончался от полученных травм на месте происшествия. Водитель автомобиля «Тойота» и пассажир «Инфинити», 20-летняя местная жительница, доставлены в медицинское учреждение, - сообщали в ГУ МВД по Воронежской области.

23-летний воронежец задержан. Сейчас решается вопрос о заключении под стражу. Назначен ряд судебных экспертиз.