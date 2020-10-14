Полицейские в Воронежской области помогли застрявшей на обочине женщине

Инспекторы помогли оказавшейся в трудной ситуации женщине Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Инспекторы ДПС в Эртильском районе помогли добраться до дома местной жительнице, в автомобиле которой по дороге разрядился аккумулятор.

- Сотрудники полиции заметили на обочине дороги женщину рядом с автомобилем «ВАЗ-21099». Водитель не могла запустить двигатель на своем транспортном средстве, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. - Старший лейтенант полиции Александр Помигуев и Геннадий Дудоров помогли женщине завести автомобиль с помощью аккумулятора патрульной машины.