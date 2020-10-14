Большинство воронежцев уверены, что Россию боятся в остальном мире

Институт общественного мнения «Квалитас» в очередной раз задал воронежцам свой традиционный вопрос: «Как к России относятся в мире?». Респондентам предложили два варианта: «плохо» и «хорошо». Можно еще было «затрудниться ответить».

О плохом отношении к нашей стране со стороны других заявили 55% участвовавших в опросе. Соответственно еще 34% уверены, что к нашей стране относятся хорошо. Интересно, что за 12 лет число сторонников этого варианта постоянно растет.

Но тут аналитики изменили свой вопрос: «Россию в мире уважают или не уважают?» Большинство воронежцев (61%) придерживаются первого варианта, а вот отрицательно настроены - 28%. Социологи отмечают, что чем беднее были горожане, участвовавшие в опросе, тем чаще они говори о неуважении.

А вот о том, что Россию боятся, этому был посвящен один из вопросов, заявили аж 80% воронежцев. И только 16% считают наоборот.

Примечательно, что только 50% наших земляков хотели бы, чтобы нашу страну боялись в остальном мире. В ответ 44% выступают против этого - за 12 лет количество сторонников именно этого варианта выросло практически вдвое.