За неделю более 9 тысяч жителей Воронежской области заболели ОРВИ

В циркуляции по-прежнему преобладают негриппозные респираторные вирусы Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области за прошедшую неделю, с 5 по 11 октября, обратились за медицинской помощью 9232 больных ОРВИ. Большинство из них дети до 14 лет – 4031. Это ниже уровня предыдущей недели на 4%. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.

- В циркуляции по-прежнему преобладают негриппозные респираторные вирусы (риновирусы, вирусы парагриппа, РС- вирусы и другие). Вирусов гриппа не обнаружено. Продолжается прививочная кампания против гриппа. В настоящее время привито против гриппа более 470 тысяч жителей региона, - сообщают санврачи.