Воронежский «Буран» впервые в этом сезоне победил

Свершилось. «Буран» одержал первую победу в первенстве ВХЛ 2020-21 годов. Далась она нелегко. В первом периоде гости – хоккеисты курганского «Зауралья» - играли на равных. А в конце первой трети матча даже могли забить.

Во втором периоде также шла в целом равная борьба. Чашу весов в пользу «Бурана» склонил точный бросок на 38 минуте Никиты Лукина. А уже в третьем периоде на 45-й его почин поддержал Максим Денежкин – 2:0.

Гости не сдались, заработали большинство - 4 на 3. Но «ураганные» выстояли и подарили своему вратарю первый «сухой» матч в сезоне. А своему директору Михаилу Бирюкову первую победу в нынешнем чемпионате в день его 35-летия.

«Буран» набрал четыре очка, но пока остался на предпоследнем 25 месте. Следующий матч «ураганные» также проведут в Воронеже 16 октября. Соперник – «Горняк» (Учалы). Игра начнется в 19.00.