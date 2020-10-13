Из воронежского «Факела» ушел защитник

Федор Первушин. Фото: с сайта ФК "Факел"

В воронежском «Факеле» стало на одного защитника меньше. Воронежский клуб договорился о расторжении контракта с игроком линии обороны Федором Первушиным.

Первушин пришел в «Факел» в мае. В нынешнем чемпионате он участвовал в девяти играх, результативными действиями при этом Федор не отметился. По большому счету воронежским любителям футбола он ничем особенным не запомнился.

Напомним, «Факел» пока идет в зоне вылета во второй дивизион. В активе команды после 14 игр всего 12 очков.