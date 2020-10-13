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В Воронеже муж изрезал жену ножом

Его дело дошло до суда
Юрий КОЗЛОВ
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Учитывая криминальное прошлое мужчины, на этот раз он может отправиться за решетку надолго.

Учитывая криминальное прошлое мужчины, на этот раз он может отправиться за решетку надолго.

Фото: из архива «КП»

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 46-летнего воронежца. Его обвиняют в покушении на убийство жены.

Утром 25 февраля мужчина пришел в квартиру на улице Героев Сибиряков, где жила его супруга. Несколько дней назад они поругались, и женщина его выгнала. Муж зашел в открытую дверь, потом в комнату, где спала жена. И набросился на нее с кулаками, стал бить по телу и лицу. А потом выхватил нож и ударил супругу в грудь. Женщина оттолкнула мужа и встала с дивана. Тогда тот еще два раза ударил ее ножом в грудь. Жена стала звать на помощь. Мерзавец испугался и убежал. К счастью, быстро приехала скорая, и его жертву удалось спасти.

- На предварительном следствии мужчина свою вину не признал. Однако его вину подтверждают показания жены и свидетелей. Ранее он был неоднократно судим и отбывал наказания в местах лишения свободы, -рассказал руководитель следственного отдела по Советскому району города Воронежа Евгений Аверин.

Криминал