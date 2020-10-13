На предприятии под Воронежем произошел взрыв: ранен мужчина

Мужчину, пострадавшего при взрыве, госпитализировали. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно о ЧП, случившемся в субботу, 10 октября, в Новоусманском районе. В плодосовхозе «Синицыно» случился взрыв на предприятии по производству колбасных сыров. Пострадал мужчина, его отвезли в больницу «Электроника».

Источник «КП» сообщил, что состояние раненого стабильное, жизнь его вроде бы вне опасности.

Материалы проверки по этому ЧП, по нашим сведениям, направили в региональное управление Следственного комитета. Сотрудники СК будут разбираться в причинах взрыва.

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