В Воронежской области дело об убийстве бывшим директором мясокомбината своего водителя застряло между судами

Ружье, из которого экс-директор мясокомбината выстрелил в своего бывшего водителя. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Так и не поставлена точка в загадочной истории смерти 43-летнего водителя на охоте. Напомним, трагедия случилась 31 октября 2019 года. Роковой выстрел сделал бывший шеф мужчины – экс-руководитель Борисоглебского мясокомбината Вячеслав Очнев.

Дело в отношении, прямо скажем, не последнего человека в районе сначала возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», а затем переквалифицировали на часть 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

И вроде, с одной стороны, трагическая случайность. То ли не поправил оптический прицел ружья экс-директор, то ли просто не заметил, что бывший подчиненный зашел за мишень, куда он вроде бы и метил. Только два обстоятельства «напрягают».

Первое. Почему-то бывший директор слишком поздно хватился бывшего водителя – уехал без него. Второе – оказалось, что мясокомбинат Вячеслав Очнев перед трагедией оформил именно на этого ныне погибшего водителя.

Место, где погиб 43-летний мужчина. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Тем не менее после того, как экс-директор подсуетился, активно оказывая помощь членам семьи погибшего – его родителям, жене и трем детям, - Грибановский районный суд посчитал возможным дело и вовсе прекратить в связи с примирением сторон. Однако в местной прокуратуре с этим решением не согласились. И в итоге дело возобновили.

Сейчас это уголовное дело вроде бы есть, а вроде бы его и нет. «Зависло» оно между судами – местный Грибановский вроде бы отправил его в областной. Но вот неприятность – там мог возникнуть конфликт интересов. Работает там дочь экс-директора Ольга Очнева. Впрочем, как сообщили в облсуде, сейчас она в декретном отпуске. Так что вроде бы препятствий для рассмотрения дела нет. Однако в уголовной канцелярии сообщили, что к ним материалы по делу Очнева не поступали.

Кстати, родственники погибшего водителя уже смирились с тем, что никто за смерть не ответит. Более того, вроде бы даже выступали против возобновления уголовного дела. То ли устали, то ли так боятся большого то ли прошлом, то ли в настоящем начальника.