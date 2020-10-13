В Воронеже мужчина украл из музыкальной студии две гитары

Кража случилась в Ленинском районе Воронежа. В полицию сообщили, что из местной музыкальной студии среди бела дня исчезли две гитары стоимостью 5000 рублей каждая.

Сотрудники полиции по оперативным данным установили личность подозреваемого и задержали его. Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, похитителем оказался ранее судимый 42-летний местный житель. Правоохранители застали его дома.

Мужчина не стал отпираться и сознался в содеянном. Он рассказал, что проходил мимо студии, заинтересовался красочной вывеской и музыкальными инструментами в витрине. Увидев, что нет сотрудников за прилавком, вошел, и похитил гитары.

Потом попросту пошел в ломбард и сдал одну из них, а деньги потратил на свои нужды. Полицейские в ходе обыска обнаружили часть похищенного имущества и залоговый билет из ломбарда.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.