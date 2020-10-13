Экс-борцу с коррупцией, осужденному в Воронеже за мошенничество на 10 млн рублей, удалось скостить срок

Борец с корупцией сам попался на махинациях Фото: "КП" Архив

Бывший заместитель главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции воронежского МВД Виталий Чермашенцев, осужденный за мошенничество на 10 млн рублей, добился сокращения срока. Поданная его защитой апелляция рассматривалась в областном суде 13 октября. Ранее Центральный райсуд приговорил его к 4 годам колонии общего режима. Теперь он выйдет из тюрьмы на один год раньше. Всего отсидеть бывшему полицейскому придется три года. Об этом рассказали в суде.

Напомним, Виталий Чермашенцев занимал высокую должность. Он был заместителем начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регионального ГУ МВД России. В июле 2020 года его признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Его приговорили к 4 годам исправительной колонии общего режима. А также 3 года он не сможет занимать должности в правоохранительных органах.

Как установил суд, Чермашенцев с апреля 2015 по май 2019 года каждый месяц получал от борисоглебского предпринимателя за «покровительство» взятки в размере 200 тыс. рублей. Общая сумма, похищенная обманом, составила 10 млн рублей.

Экс-полицейского задержали с поличным в мае 2019 года в Коминтерновском районе Воронежа. Свою вину он полностью признал. В июне того же года суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражей. Его нахождение в СИЗО несколько раз продлевали. В октябре 2019 года его отпустили под домашний арест.