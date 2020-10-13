Вопреки рекомендациям МЧС жители Воронежской области продолжают сжигать сухую траву

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Воронежские спасатели столкнулись с настоящим стихийным бедствием — жители области продолжают поджигать сухую траву, собранную с огородов. И это после того, как с 4 октября в регионе ввели ограничения пребывания граждан в лесах, а также запрет на разведение костров ближе чем за 50 метров от зданий и деревьев.

Сейчас за принятыми мерами следят сотрудники управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Воронежской области. Они отслеживают нарушителей. По данным ведомства, только за сентябрь-октябрь на таких нерадивых граждан было составлено множество административных протоколов. Общая сумма штрафов уже составила порядка 2 млн рублей.

Сегодня, 13 октября, во время патрулирования в Новоусманском районе буквально за руку поймали еще двоих нарушителей. Один из них собрал траву с огорода и поджог ее. Свои действия он оправдал тем, что прошел дождь. Когда ему напомнили стражи порядка о принятых мерах в регионе, он и вовсе стал пререкаться.

Второго мужчину застали за сжиганием травы возле трассы. Завидев сотрудников управления надзорной деятельности, он быстро стал «заметать следы».

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, нарушители будут оштрафованы на 4000 рублей каждый.

За время пожаров в Воронежской области сгорели сотни гектаров травы и жилые дома. Первые крупные пожары вспыхнули в Воронежской области 26 и 27 сентября. Эти страшные выходные в регионе получили название «багрового уикенда». С 1 октября власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации. Только благодаря слаженной работе спасателей, удалось избежать жертв и пострадавших. Но есть те, кто остались без крова. Это жители павловского села Николаевка.

Не жгите траву, берегите себя и своих близких!