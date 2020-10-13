Под Воронежем молодого любовника осудят за кражи денег у сожительницы

Из архива КП Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Новохоперском районе на скамье подсудимых окажется молодой человек, не раз обворовывавший свою сожительницу. Его обвиняют по двум эпизодам пунктом «г» частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 13 октября.

По версии следствия, 23 декабря 2019 года вечером он решил оформить на имя своей 33-летней сожительницы потребительский кредит. Воспользовавшись тем, что ее телефон сломался, а ее сим-карта находилась в его мобильнике, он взломал пароль и вошел в ее личный кабинет. Через приложение банка оформил на женщину кредит на 50 000 рублей со страховым взносом в размере 5834 рубля. А затем перевел деньги на свою банковскую карту.

Спустя время аналогичным способом молодой человек снова похитил с карты сожительницы еще 3600 рублей. Правда, перевел ошибочно неизвестному лицу.

Обвиняемый полностью признал вину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу.