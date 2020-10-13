Стало известно, когда в Воронеже резко похолодает и пойдут дожди

В ближайшую субботу, выходя из дома, не забудьте захватить зонт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские синоптики дали прогноз, когда в наш регион вернется нормальная осень – с холодами и дождями. Оказалось, что ухудшение погоды произойдет уже на этой неделе.

- Антициклон, обеспечивающий аномальное тепло, уходит на восток, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Поэтому уже на выходных температура вернется к климатической норме – придут холода и польют дожди. Начиная с ближайшей субботы, ночью температура будет близка к нулю, а днем будет держаться в районе 10 градусов. Скорее всего, больше уже такого тепла, как сейчас, в эту осень не предвидится.

Контраст будет достаточно велик. Если в ближайшие дни, с 14 по 16 октября, температура будет колебаться от 19 до 22 градусов, то уже 17 октября ночью синоптики обещают +5, а днем - +11. При этом дожди, по прикидкам, метеорологов, начиная с ближайших выходных, обещают быть не кратковременными, а затяжными. Так что готовьте теплые вещи и зонтики!